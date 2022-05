Karla Tarazona cumple 39 años y esta vez su pareja, decidió sorprenderla con una costosa cartera Louis Vuitton, por la misma que Magaly Medina decidió felicitarlo al enlazarse con ellos para conversar por unos minutos, sin esperar que el empresario le jugaría una broma a la ‘urraca’.

Magaly Medina decidió preguntarle a la pareja sobre los planes que anunciaron de tener una hija y les preguntó la fecha en la que pasaría, quien respondió fue Rafael Fernández, pareja de la Tarazona: “Cuando menos te lo esperes, pero eso sí, no te voy a pedir que seas madrina, porque después hay problemas”, recordando el escándalo de Magaly y el madrinazgo del hijo de Deyvis Orósco.

La ‘urraca’ lo tomó deportivamente, asegurando que tampoco aceptaría ser madrina: “No no, tampoco voy a aceptar, ya me quedé curada, con una sola vez me bastó” y esa única vez, fue la larga discusión con Deyvis, Cassandra y Jessica Newton, donde se sacaban los ojos luego de que le quitaron el madrinazgo a la ‘urraca’.

Karla Tarazona luego de reírse a carcajadas por la broma de su pareja, aseguró que sigue en pie los planes de embarazo, pero con ayuda de la ciencia para tener una hija, además afirmó que tiene óvulos congelados por precaución.

