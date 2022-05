No pierde el toque, el exfutbolista Roberto Martínez, fue ampayado en una discoteca junto a una joven, con quien se veía demasiado romántico y hubo hasta besito y el programa ‘Magaly TV La Firme’, tomó la tarea de descubrir quién es su bella acompañante.

Parece que el ex de la ‘señito’, aprendió la lección y esta vez prefiere cuidar su relación, no dando muchos detalles de ello: “Lo único que te puedo decir que estoy súper contento, superbién, no tengo nada que ocultar porque estoy feliz “.

Cuando los ‘urracos’ de Magaly le preguntaron la edad de su nuevo amor, Roberto prefirió no dar detalles: “Déjalo ahí nomás, pero en verdad estoy bien contento”, además añadió que con su nueva pareja, “la está rompiendo” en baile, cosa que no hacía en el pasado, al recordar su participación en ‘El gran show’.

La pareja del exjugador de fútbol, salió con él de la discoteca en la madrugada y en todo momento se los vio románticos, por lo que era necesario preguntar el nombre de la mujer que tiene así a Roberto, pero él se negó: “Poco a poco vamos viendo, pero preferible tratar de mantenerlo un poco más privado, pero lo que sí te puedo decir es que estoy súper contento”.

