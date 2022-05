Gisela Valcárcel no tuvo mucho éxito en los dos matrimonios que tuvo con Roberto Martínez y Javier Carmona, pues ella misma calificó a sus exparejas como desleales, ya que primero, el futbolista fue relacionado con Viviana Rivasplata y el segundo terminó casándose con la conductora Tula Rodríguez.

Todo se dio hace un par de años, cuando la popular ‘Señito’ dio una entrevista al programa “Sin pelos en la lengua” que conducía la periodista Milagros Leiva, cuando de pronto le preguntó si creía que ambos le habían sido infiel en sus debidos momentos.

“No sé. Ambos dicen que no (me fueron infieles). Yo creo que ambos fueron desleales (...) Ellos se conocían (Tula y Javier). Pero como lo dije: ¿Acaso yo me comprometí con ellas?, ¿Le pusieron al soga al cuello a ellos? Ellos sintieron agrado por ellas, así de simple”, fue la tajante respuesta de la conductora de televisión.

Sin embargo, Valcárcel aclaró que pese a las presuntas traiciones que habría tenido por sus entonces parejas, no se arrepiente de haber contraído nupcias.

“No me arrepiento de haberme casado con los dos. Guardo a los dos cariño y respeto. Nunca he hablado de ellas, ni siquiera en privado, ni con nadie, porque no pienso mal de las dos”, finalizó.

