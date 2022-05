Mario Irivarren se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras aceptar que tuvo reacciones impulsivas y agresivas con su expareja Vania Bludau. Y es que esta vez, Samuel Suárez no dudó en opinar sobre el tema y realizó una fuerte confesión sobre esta polémica parejita.

A través de su portal web de espectáculos “Instarándula”, el periodista dejó en claro que pese a que no está de acuerdo con varias actitudes de la modelo; ninguna mujer merece ser violentada de ninguna forma.

“Vania no es de mi total agrado, me parece un joyón, y lo vemos desde la pandemia, desde que mandó a Ticlio a los policías. Yo la conozco desde la época de Combate y siempre ha tenido un temperamento explosivo, malcriada, maleducada, pero de ahí a apoyar o justificar la violencia, eso no se lo merece ni una sola mujer”, comenzó diciendo mediante sus historias.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el popular ‘Samu’ reveló que personas cercanas al entorno de Mario y Vania le habrían confesado que la exchica reality tendría amenazado al joven influencer.

“Y tenían mucho razón al decirme que no todo lo que brilla es oro. Nosotros teníamos un concepto de Mario distinto, me incluyo. Un caballero, mis respetos, pero con esto que ha salido”, agregó.

“Me ha escrito gente que considera a Mario del mundo de los reality, y me dicen que Vania tiene amenazado a Mario... Entonces, qué más le sabrá. Si es que existiera algo como dicen, que se deje de show mediático un rato, mando indirecta, digo o no digo, que se deje de vainas y muestre todo lo que tiene”, le pidió Samu a Vania.

