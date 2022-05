Pese a que Mario Irivarren admitió haber tenido reacciones violentas con su exnovia Vania Bludau, el exchico reality sorprendió al agradecer las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en estos momentos.

Al respecto, el periodista Samuel Suárez cuestionó que algunas personas hayan decidido apoyar a Mario Irivarren: “¿La gente realmente ha apoyado a Mario Irivarren? (...) ¿Es cierto esto?”, preguntó en Instarándula.

En ese sentido, Samuel Suárez indicó que Vania Bludau tiene muchos defectos, pero eso no justifica que la gente le dé la espalda y, lo que es peor, que justifiquen la violencia en su contra: “Creo que Vania para mí no será de mi total agrado, a mí me parece un señor joyón y lo vimos desde la pandemia, desde que mandó a Ticlio a los policías, su carácter, yo la conozco de tiempo, desde la época de Combate y siempre ha tenido un temperamento explosivo, malcriada, maleducada, siempre ha sido un señor joyón, pero de ahí a apoyar o jusficiar violencia, eso no se lo merece absolutamente ni una sola mujer”.

Incluso, Samuel Suárez comentó que él también tenía un buen concepto sobre Mario Irivarren. Asimismo, explicó que personas cercanas al entorno de los realities le informaron que Vania Bludau todavía tendría cosas contra Mario, razón por la que el exchico reality estaría advertido.

“Nosotros siempre hemos tenido un concepto de Mario distinto y me incluyo porque de verdad, Mario (es) un caballero, y cuando vemos estas cosas decimos mmm... me han escrito personas que consideran a Mario, del mundo de los realities, y me dicen ‘oye, Vania tiene amenazado a Mario’. Qué más le sabrá entonces, si me dicen que lo tiene ahí al hombre que dice ‘habla’ y sale y habla”, manifestó ‘Samu’.

Samuel sobre Mario y Vania - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR