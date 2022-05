Korina Rivadeneira opinó sobre la reciente confesión de Mario Irivarren, quien admitió que sí agarró del cuello a su expareja Vania Bludau después de una discusión en una discoteca.

La venezolana ha sido amiga cercana de los exchicos reality y admitió que sí logró observar actitudes cuestionables de parte de Mario, cuando viajaron todos a la casa que tiene Mario Hart en Colán, Piura.

Además, Korina indicó que ella no le permitiría actitudes similares del padre de su hija, Mario Hart.

“Ella se reía y yo me sentía (afectada), porque yo a Mario Hart no le permito decirme ni lo más mínimo, (Mario Irivarren) nunca fue tosco, era como chistoso, era su forma de ser, a mi no me gustaba, yo no se lo permitiría a Mario, a mi no me gusta sentirme mal, yo detesto eso”, comentó en América HOY.

