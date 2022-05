Hace su mea culpa. Mario Irivarren se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras reconocer que si fue agresivo con su expareja Vania Bludau en más de una oportunidad. Y es que esta vez, el exchico reality decidió reaparecer en sus redes sociales para agradecerle a sus fanáticos todo el apoyo en estos momentos.

Como se sabe, el también empresario reconoció que tiene fuertes problemas con el control de sus emociones, principalmente la ira, motivo por el que se encuentra llevando terapia para no volver a vivir momentos violentos con ninguna persona

A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer compartió un par de mensaje de reflexión desde uno de sus lugares favoritos: la playa.

“El mar tiene algo mágico, algo único, algo especial, te transmite tranquilidad, así como la sal ayuda a cerrar las heridas físicas, la te ayuda a cerrar las heridas del alma. Siempre me he sentido atraído por el mar, básicamente por eso comencé a practicar el surf y para serles sincero soy bastante malo... pero no me importa, correr olas no es lo que más disfruto, es el simple hecho del estar en el mar lo que me hace olvidar todos mis problemas y durante ese tiempo soy libre”, comenzó escribiendo.

Luego de unos minutos, Mario0 Irivarren agradeció a sus fans por darle apoyo y fuerzas en estos momentos tan críticos. “Muchas gracias por todos sus mensaje. Estoy gratamente sorprendido de la cantidad de mensajes cargados de amor y buena vibra que he recibido, les soy sincero, no me lo esperaba. No he podido responder todos pero si he leído todos y cada uno, y cada mensaje me ayuda a reconfortar un poquito el alma”, agregó en sus historias.

