¡Fuertes declaraciones! Mario Irivarren estuvo como invitado especial en “Amor y Fuego” para responder si maltrató o no físicamente a Vania Bludau. Y es que el exchico reality confirmó que si tiene un problema con el control de sus emociones.

“Cuando me molesto, yo grito. Cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico, algo que está pésimo, quiero aclarar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el excombatiente sorprendió a propios y extraños al confesar que es consciente del problema que tiene y que viene llevando terapia psicológica para mejorar como persona.

“A mi no me gusta eso, está mal y por eso ahora llevo terapia para mejorar. Entonces sí tengo que darle el punto a favor a Vania cuando dice que cuando yo me molestaba, ella siempre trataba de calmarme, eso sí es cierto. Me decía que me calme, que ya pasó”, finalizó diciendo.

Mario Irivarren admite que si agarró del cuello a Vania Bludau

El exchico reality y empresario Mario Irivarren contó su versión y admitió que sí le agarró del cuello, aunque dijo que no ocurrió tal como lo describió Vania.

“Eso no ocurrió (...) yo cuando me molesto grito y cuando traspaso esa barrera del autocontrol me pongo colérico y grito, a mi no me gusta y es por eso que llevo terapia. Como yo gritaba Vania se dio media vuelta y fue. En ese ínterin que yo he ido por atrás y le he apretado la nuca, es decir, en vez de agarrarle el brazo, le agarré la parte detrás del cuello, he hecho como si la he querido agarrar, he hecho presión y la he soltado”, comentó.

