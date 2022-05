Pancho Rodríguez volvió a pronunciarse desde Chile y, esta vez, lanzó tremenda bomba. El chileno, quien fue impedido de regresar al Perú en enero del 2022, denunció que no puede volver al país porque un “hombre poderoso” estaría detrás de su caso en Migraciones.

El chileno fue entrevistado por el programa ‘Amor y Fuego’ y contó la historia detrás de su situación legal. Aunque no quiso dar un nombre específico, dejó entrever que un saliente de Yahaira Plasencia habría pagado una “coima” para impedir que regrese al Perú.

“A mí me dijeron que detrás de todo esto había un hombre con mucha influencia política que me odiaba (...) yo el año pasado estaba saliendo con una chica, me dijeron que tenga cuidado porque ella estaba saliendo con un político. Yo la encaré, ella se hizo la ofendida, nos peleamos como dos semanas, y después empiezan a encajar todas las fichas”; comentó.

Según refirió, se trata de un un excongresista de la República. Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron si se trataba de una saliente de Yahaira Plasencia, pero Pancho no quiso confirmarlo.

Sin embargo, cuando le pidieron descartar que Yahaira Plasencia esté involucrada, el chileno respondió: “yo no te puedo descartar ningún nombre”.

“Yo no sé por qué se agarró conmigo, yo no me metí en un matrimonio ni nada, ellos no estaban oficializados ni nada. Yo nunca quise creer que Migraciones se preste para algo ilícito (...) esta chica, al no decirme que estaba saliendo con esta persona, me metió en este problema porque este hombre se le agarró conmigo”, agregó.

