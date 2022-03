¡Totalmente ilusionado! Pancho Rodríguez se enlazó en exclusiva con el programa “Estás en todas”, donde reveló detalles de su impedimento de entrada al Perú por parte de Migraciones.

En ese sentido, el exchico reality no pudo evitar ser consultado sobre el nuevo romance que estaría teniendo con una joven modelo chilena de nombre Cristina.

“Estoy pasando por un momento súper especial en el peor momento de mi vida, por lo que me está pasando. Sin embargo, sin querer, la vida puso una persona en mi camino, una persona maravillosa, y ella me hace vivir este momento especial que estoy pasando”, comenzó diciendo bastante emocionada.

Asimismo, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, por primera vez confesó cómo fue el preciso momento en el que conoció a Cristina, lo cual calificó como un ‘amor a primera vista’.

“La conocí en un bar. Justo ese día un amigo me dijo para salir, pero yo no tenía ganas y Rafa (su hija) me dijo: ‘papá, anda, tienes derecho a pasarla bien’. Ahí la conocí, ella tampoco quería ir ese día, nos conocimos de la nada, fue un flechazo... Estamos viviendo esto sin ponerle nombre, viviendo el día a día”, agregó.

