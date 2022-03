La ‘rosada del Rímac’ Yahaira Plasencia se pronunció por primera vez sobre la relación de su exsaliente ‘Pancho’ Rodríguez y la empresaria chilena Cristina Picharra, quienes iniciaron su romance en febrero de este año.

La ‘Patrona’ no pudo disimular su fastidio cuando fue consultada por las cámaras de “Amor y Fuego” sobre el nuevo amor del Pitbull”, quien no puede regresar al Perú debido a que Migraciones prohibió su ingreso al territorio nacional por infringir las normas de buena conducta que debía cumplir.

“Sabemos que Pancho, su abogado ha dicho que una persona de mucha influencia estaría aquí como impidiendo su entrada”, comentó el reportero de Willax TV.

A lo que Yahaira respondió un poco molesta: “No sé amor, es tema de Pancho y no mío, le deseo todo lo mejor y que le vaya bien”.

Yahaira y su misil contra Jefferson Farfán

Durante un show, la interprete de “Cobarde” dijo unas palabras que muchos han tomado como una indirecta para la “Foquita”. Es que la cantante dio a entender que ya olvidó al futbolista de Alianza Lima y que ahora le gusta otra persona.

“Acá hay un chocolate, esos que ya no me gustan. Ahora me gusta chocolate blanco (...) Levante la mano la soltería, todo el mundo incluyéndome a mí. Escuchen la canción las mujeres heridas”, dijo la salsera.

