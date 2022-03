¿Está picona? La salsera Yahaira Plasencia ha acaparado casi todas las portadas de la prensa rosa del país luego que su excuñada Olenka Mejía confirmará que mantiene un romance con su expareja Jefferson Farfán.

Pese a que un primer momento no quiso decir nada sobre la supuesta relación entre su ex y Olenka Mejía, la “reina del totó” soltó todos sus dardos durante un concierto que realizó este último sábado.

Y es que la “Patrona” evidenció que no está nada feliz con la noticia y aprovechó para mandarse con todo contra el “10 de la calle”.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán?

Durante su presentación, la interprete de “Cobarde” dijo unas palabras que muchos han tomado como una indirecta para la “Foquita”. Es que la cantante dio a entender que ya olvidó al futbolista de Alianza Lima y que ahora le gusta otra persona.

“Acá hay un chocolate, esos que ya no me gustan. Ahora me gusta chocolate blanco (...) Levante la mano la soltería, todo el mundo incluyéndome a mí. Escuchen la canción las mujeres heridas”, dijo la salsera.

