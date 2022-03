La excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía, explotó con un mensaje en redes sociales luego de enviar un comunicado en el que aseguraba que no había autorizado la difusión de una serie de conversaciones en las que confirmaba ser pareja de Jefferson Farfán.

A través de Instagram Stories, Olenka Mejía se mostró muy molesta con el programa Amor y fuego: “No hay duda que un enemigo de un peruano, es otro peruano! Para que dejen de comentar especular tonterías! Porque quieren hacer conmigo sus notas o rellenar sus páginas!”.

En ese sentido, la excuñada de Yahaira Plasencia admitió que no escribió dicho comunicado, sino que alguien más lo hizo y ella solo lo publicó: “Yo no escribí ese comunicado claramente está! Una asistente lo hizo y como ya quería mandarlo porque ya me cansé que utilicen mi nombre como se les da la gana, la apuraba! Ni bien me lo pasó, lo hice público! Y ya”, indicó.

Olenka Mejía advirtió que no volverá a referirse a este tema: “Será la última vez que me pronunciaré sobre esto, estoy totalmente enfocada en crecer laboralmente y no en escándalos. Muchas gracias”.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre emitió declaraciones que Olenka Mejía había dado a su reportero. Al consultarle si había “amor” con Jefferson Farfán, ella respondió: “(hay) sentimiento, pero nadie lo está negando (...) Tengo el respaldo de Jefferson”.

“Me siento tranquila, y estoy bien, es parte de eso, de una pareja, es parte de que estás con una persona, que ambos se apoyen”, comentó la excuñada de Yahaira Plasencia.

