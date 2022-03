¡Sin pelos en la lengua! Olenka Mejía, la excuñada de Yahaira Plasencia, sorprendió a propios y extraños al confirmar para el programa “Amor y Fuego” que tendría un romance con Jefferson Farfán. Sin embargo, mucho antes que la nota salga al aire, Rodrigo González dejó entrever que esta se habría comunicado con el espacio de espectáculos para evitar que sus declaraciones salgan a la luz.

“Nos ha confesado que su romance con Farfán es real. Ahora, que ella quiera impedir que estas declaraciones... Mira esta doble moral, mira este doble discurso, que incluso ella lo llamó, y y cuenta todo esto y después dice: ‘Yo no he autorizado que ese material salga al aire’... Tú sabes con quién hablabas y estás llamando a un show de espectáculos”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’.

En ese sentido, el presentador de Willax TV invitó a Olenka Mejía a tomar responsabilidad de sus propias palabras, antes de salir en un programa de espectáculos a hablar sobre un tema que sabía que sería bastante polémico.

“No es nuestra responsabilidad, tú ya hablaste. No quieres que salga este material, lo contamos, cada una de tus palabras, las decimos, ¿nos quieres demandar? Demándanos”, agregó.

“Si el juez nos dice ‘no, es cierto, sí hay difamación’... No la hay, acá puede usted verificar lo que nosotros estamos hablando... Entonces si esa demanda no procede, y dices que estamos mintiendo, pues tendrás que demostrarlo. Pero, impedir que el material salga al aire, no es una opción, cariño”, expresó González.

