El uruguayo Ignacio Baladán ha vuelto a reaparecer en los distintos portales espectáculos después de que se viralizara su entrevista con la periodista Verónica Linares en su canal de YouTube “Ignacio Express”. El chocolatero aprovechó para lanzarle un dardo a su expareja Melissa Paredes.

Durante la entrevista, el integrante de “Esto es guerra” habló sobre sus anteriores parejas y contó que antes era un “romántico empedernido” que le valió varias decepciones.

“Daba mucho por personas que no eran para tanto, considero que cada uno quiere dar lo que quiere, pero a veces uno se abre mucho y después cuando no es lo que espera o cuando no se termina bien, después duele. Hay que ser un poquito más cauto”, confesó.

“Ahora, primero soy yo, segundo soy yo, tercero mi familia y de ahí vemos”, agregó.

En otra parte de la conversación con “La Linares”, el “chocolatero” señaló que si bien ahora no se estresa por tener una pareja asegura que añora ser padre pero no sabe cuándo.

“Yo antes quería mi familia a los 30 años, después vinieron a los 30 y dije: ‘si se atrasa un poquito más, no pasa nada’. Yo prefiero vivir el momento (...) Me gustaría tener dos hijitos con la persona idónea”, reveló.

