El uruguayo Ignacio Baladán conversó con la periodista Verónica Linares en su canal de YouTube “Ignacio Express”. El uruguayo se animó a contar como hace para viajar constantemente a la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El integrante de “Esto es Guerra” confesó que cuando viaja se queda con varios amigos que residen en esa ciudad y por eso no gasta mucho.

“¿Cómo es que tienes tanta plata para viajar todo el día a Miami? ¿Cómo haces?”, preguntó Verónica Linares.

“Eso de tanta plata, no. Tengo amigos y me quedo en sus casas y ellos me prestan sus autos, tenemos una mecánica en que voy y trabajamos juntos, una que va a Miami y se gasta un montón de plata. Voy a la casa de ellos y compartimos gastos, compartimos todo”, respondió.

Como se sabe, el “chocolatero” es muy amigo de María Pía Copello y su familia, con quien se le ha visto compartir en la casa de la conductora en Miami, incluso graban Tik Toks juntos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO