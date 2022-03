Desde México, la controversial Sheyla Rojas conversó en exclusiva con el programa “D’Mañana” conducido por Karla Tarazona, Kurt Villavicencio ‘Metiche’ y Adriana Quevedo, quienes le hicieron preguntas “picantes” sobre su vida íntima y la relación con su hijo Antoñito. Y es que el pequeño está próximo a celebrar su cumpleaños en España junto a su padre Antonio Pavón y su novia Joi Sánchez.

En un momento de la entrevista, “Shey Shey” contó que piensa visitar a su primogénito por su cumpleaños y pasar un tiempo con él. No obstante, “Metiche” no pudo evitar reprochar la decisión de la rubia pues nunca hay razón suficiente para estar alejado de un hijo.

“Yo he sido tu mayor crítico en un tema, más allá de las cirugías, de los viajes, de todo, muchas veces lo dije acá. Yo no estoy de acuerdo con que hayas dejado que tu hijo se vaya con Antonio Pavón por qué te estás perdiendo los mejores momentos de la vida de tu hijo, el primer día de clases, el resfrío del viernes, respeto tu decisión, pero lamentablemente a mí no me hubiera gustado como niño a los 8 años que me hagan eso, ¿por qué lo hiciste?”, increpó Kurt a Sheyla.

A lo que Sheyla Rojas respondió que fue una decisión muy difícil, pero con todo lo de la pandemia accedió para que pueda vivir plenamente después de estar tanto tiempo encerrado en Perú.

Vale indicar que la exconductora de TV fue duramente criticada desde que dejó que su expareja, Antonio Pavón se lleve a su hijo a España, mientras ella sigue con su vida en México al lado de su pareja “Sir Winston”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO