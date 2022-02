¡Fuertes declaraciones! Sheyla Rojas estuvo como invitada especial en “América Hoy”, donde no dudó en hablar sobre varios temas de su vida personal. Sin embargo, uno de los primeros asuntos en cuestión fue la infidelidad.

Y es que la modelo, quien actualmente reside en Guadalajara, México, junto a su pareja Luis Galarza, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Sir Winston’, confesó que hace algunos años atrás sí fue víctima de infidelidad por parte de uno de sus novios. ¿A quién se referirá?

En ese sentido, la popular ‘Shey Shey’ reveló que el padre de su hijo, Antonio Pavón, fue quien traicionó su confianza cuando ambos eran parejas y recién se convertían en padres del pequeño Antoñito.

“En su momento a mi sí me han sido infiel y lo perdoné, pero como dice Mario Hart, uno ya no vuelve a confiar igual que antes. Lo perdoné porque fue el papá de mi hijo y pensé que podía salvar a mi familia”, expresó.

Antonio Pavón le fue infiel a Sheyla con Milett Figueroa

Recordemos que en el 2018, Antonio Pavón durante una entrevista con la periodista Andrea Llosa, confesó haberle sido infiel a Sheyla Rojas con la modelo Milett Figueroa.

“Fue en Barranca, yo estaba bailando y pues estaba Milett y diferentes modelos y eso no estaba bien porque estaba con pareja... El que calla otorga. Bueno eso ya se sabe... Me arrepentí porque yo soy amante de tener una familia, un hogar y haber sacado los pies del plato hace que la familia se rompa, ahí me arrepiento”, confesó el español.

