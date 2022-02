El programa de “Magaly TV, La Firme” logró conversar con Sheyla Rojas, quien regreso a nuestro país para disfrutar de unas cortas vacaciones. Shey Shey fue consultada por la extraña parálisis en el rostro que sufrió tras someterse a un retoquito. Y es que la exchica reality viene generando preocupación entre sus seguidores debido a una rara deformación en sus labios.

“Tuve una reacción alérgica a los medicamentos a consecuencia también de la operación. Se me juntó todo. Fue por eso, no es que tuve parálisis, es que yo me inflamé demasiado”, explicó Sheyla.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Sheyla Rojas?

Ante ello, Magaly Medina no pudo evitar comentar sobre el tema y mostró su preocupación por los labios aparentemente deformados de la modelo.

“Creo que nadie estaba pensando en las declaraciones que ella estaba dando, porque toda la atención yo me he quedado mirando, y esta es la segunda o la tercera vez que veo esta nota, y me he quedado mirando esa boca de lo deforme que está... Algo le ha pasado, tanto se ha aplicado productos que de repente algo le ha pasado”, indicó Magaly.

“Siento que para un lado se le va la boca, acá tiene un lado más ancho que el otro, los bordes no están tan definidos, como si se le hubiera chorreando el hialurónico... parece que hay una parte del labio que no se le mueve, habla con un lado, que se le cae la boca, es visible... Allí se le ve al natural... Esa boca está bien deforme (...) Se está pareciendo a Lyn May, a la Donatella Versace que se han hecho verdaderamente desgracias en la cara”, agregó.

