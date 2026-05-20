Con la gasolina y el diésel cada vez más caros, muchos conductores en Perú están viendo el GLP como una opción para ahorrar en el día a día. El cambio suena atractivo, pero hacerlo bien marca la diferencia entre un beneficio real o un problema en el vehículo.

Alessandra Dentone, de Solgas, menciona que la conversión debe hacerse en talleres autorizados y bajo normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para evitar riesgos en la instalación y por la seguridad del conductor.

AUTORIZADO. El primer paso es confirmar que el taller esté autorizado por el MTC. Esto asegura que el lugar cumple con las condiciones técnicas exigidas para realizar conversiones a GLP sin comprometer el funcionamiento del vehículo ni la seguridad de quienes lo usan a diario.

EQUIPOS. Los componentes del sistema como tanque, válvulas y tuberías deben ser homologados. Usar piezas informales o de procedencia dudosa puede generar fallas o fugas. Un sistema certificado ayuda a mantener un rendimiento estable y reduce riesgos en el uso cotidiano del vehículo.

GARANTÍA. El taller debe entregar garantía por la instalación y los equipos colocados. Esto permite que el conductor tenga respaldo ante cualquier inconveniente posterior a la conversión y asegura que el servicio fue realizado bajo condiciones adecuadas y con materiales verificados.

REVISIÓN. Luego de la conversión, el vehículo pasa por una inspección técnica. Este paso valida que el sistema instalado cumple con las condiciones de seguridad exigidas para circular y permite confirmar que todo funcione correctamente antes de su uso diario.

EXPERIENCIA. La trayectoria del taller también influye. Equipos con experiencia suelen realizar instalaciones más precisas, lo que ayuda a evitar errores y mejora el desempeño del sistema GLP en el vehículo con el paso del tiempo.

AHORRO. El GLP puede generar un ahorro de hasta 50 por ciento frente a la gasolina. Este beneficio ha impulsado su adopción en miles de conductores que buscan reducir gastos en combustible sin cambiar de vehículo.

Según el último estudio de APOYO encargado por Solgas, más de 650 mil unidades ya utilizan este sistema en el país.