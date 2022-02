Sheyla Rojas reveló que vendrá a Perú a fines de febrero con su hijo Antoñito, para tomar vacaciones. En entrevista exclusiva con ‘Magaly TV La Firme’, la modelo peruana habló del por qué su hijo Antoñito no vive con ella en Guadalajara, en la casa de su novio ‘Sir Winston’.

Ella comentó que aún está pendiente la operación de su hijo de 8 años - diagnosticado con artrogriposis - en la ciudad de Filadelfia y están a la espera de que le entreguen la visa para Estados Unidos.

Sin embargo, en caso la denieguen, el menor viajará a Guadalajara, debido a que Sir Winston - el novio de Sheyla - ya tomó contacto con un especialista médico.

La periodista Magaly Medina no quedó conforme con las explicaciones de Sheyla Rojas y decidió confrontarla: “¿En algún momento tu novio no quiso que tú trajeras a tu hijo a vivir contigo?”.

“No, en ningún momento. El me decía ‘tráelo’”, respondió la popular ‘Shey Shey’, a lo que Magaly increpó: “¡entonces eres tú la que no quiere tener a su hijo contigo!”.

¿Por qué Sheyla Rojas no vive con su hijo en México?

Sheyla Rojas se defendió diciendo que su hijo, por el momento, ha tomado la decisión de vivir en España con su padre Antonio Pavón.

“Lo he platicado con mi hijo, es un niño bien maduro. Mi hijo está feliz en España, disfruta mucho de estar con su papá, la tranquilidad de estar allá, mi hijo es libre en España. Me encantaría tener a mi hijo acá conmigo, pero es un niño que toma sus propias decisiones”, comentó la modelo.

“Mi hijo vino (a Guadalajara), conoció, le pregunté (si quería venir a vivir) y me dijo: ‘mamá, me gusta Guadalajara, pero me encanta España’”, sostuvo

Finalmente, la modelo aclaró que todo es “un proceso” y que su hijo - eventualmente - vivirá con ella y su actual pareja.

