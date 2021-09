Sheyla Rojas por fin se pronunció sobre por qué no se llevó a su hijo Antoñito, de 8 años de edad, a vivir con ella en México. Como se recuerda, la modelo peruana se fue a México en febrero de 2021 por una propuesta laboral, pero conoció a su actual novio ‘Sir Winston’ y ahora convive con él en una mansión de Guadalajara.

Según contó al programa ‘Amor y Fuego’, su objetivo era acabar con el conflicto familiar con Antonio Pavón, padre de su hijo.

“Cuando empezó la pandemia y yo me quedé sin trabajo, yo me iba a ir con mi hijo a vivir a España, ya teníamos el departamento y todo. Cerraron fronteras y mi hijo se quedó con las ganas de irse a España, porque Antoñito quería esta con su papá, porque no lo veía mucho tiempo (...) Y si yo me hubiera traído Antoñito a México, hubiera sido un conflicto interminable con Antonio (Pavón)”, sostuvo.

Sheyla también reveló que su actual pareja - cuyo verdadero nombre es Luis Miguel Galarza Muro - invitó a su hijo a vivir con ellos en México.

“No me equivoque en tomar esa decisión. Las puertas de mi casa están abiertas. Luis invitó a Antoñito, ya invitó a Antonio, invitó a Joi (Sánchez)”, aclaró.

“¿No te dolió desprenderte de tu hijo?”, cuestionó Gigi Mitre, a lo que Sheyla respondió: “están exagerando las cosas. Mi hijo estuvo muchos años conmigo, ¿qué tiene de malo que está ahora con su papá?”.

Finalmente, Sheyla Rojas reveló que cuando le preguntó a su hijo Antoñito si quería irse a vivir a México con ella, el pequeño no aceptó y prefirió irse a España con su papá.

Sir Winston: en qué trabaja el novio de Sheyla Rojas

Luis Miguel Galarza Muro, es el verdadero nombre de Sir Winston. Es un empresario que incursiona en el rubro de la construcción, según se puede ver en sus redes sociales.

Es natural de Zacatecas y siempre demuestra cómo disfruta de sus lujos.

