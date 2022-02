El bailarín Anthony Aranda, más conocido como ‘el activador’ de Melissa Paredes, ahora está en el ojo de la tormenta por las fuertes revelaciones que soltó Janet Barboza, conductora de ‘América HOY’, programa de América TV.

Y es que la ‘Rulitos’ ha desenvainado la espada, dejando en evidencia cuáles serían las verdaderas intenciones del bailarín. Pues, según Janet Barboza, Anthony Aranda tenía otro plan, el cual no incluía a la exesposa de Melissa Paredes.

“Según la propia versión de esta famosa - que ya lo diré en algún momento - ella nos dijo ‘yo fui su plan A y Melissa su plan B’”; contó Janet Barboza, citando las palabras de una conocida modelo, a la cual Anthony quería conquistar.

A esto se suma que Anthony le había pedido a esta misteriosa mujer que lo lleve a Barcelona. Cabe recordar que, antes de su ampay con Melissa Paredes, se especuló que el bailarín pretendía enamorar a Paula Manzanal, a quien acompañó en la pista de baile de ‘Reinas del Show’.

Y, casualidad, Paula Manzanal reside desde hace varios meses en la ciudad de Barcelona, España. ¿Acaso Janet Barboza se refería a la popular ‘embajadora de Tulum’?

Anthony Aranda desaparece a Paula Manzanal

En medio de la controversia, Anthony Aranda ha tomado una crucial decisión. Ha borrado todo rastro de Paula Manzanal en sus redes sociales y, en su cuenta de Instagram, solo figuran las fotografías de su participación junto a Leslie Moscoso y Melissa Paredes, en ‘Reinas del Show’.

Aranda tuvo por mucho tiempo unas sensuales foto con Paula Manzanal, la cual desapareció por completo de su Instagram.

Estas son las fotografías que tenía el bailarín y las borró:

Anthony Aranda y Paula Manzanal

Por qué se dice que Anthony Aranda quiso conquistar a Paula Manzanal

El programa “Magaly TV, la firme”, en agosto de 2021, captó a Anthony Aranda y Paula Manzanal compartiendo momentos juntos fuera del estudio de televisión.

En las imágenes se observó que el bailarín ingresaba a la casa de Paula Manzanal en horas de la noche. Durante esa misma semana, él apareció haciendo compras y subiendo al auto de la modelo, quien también lo recogía de los ensayos en el canal.

Sin embargo, cuando se desató el ampay de Melissa Paredes y Aranda, Paula Manzanal reveló que el ‘activador’ le escribía por chat, días antes de conocerse que él salía con la exesposa de Rodrigo Cuba.

“Decía que me quiere (...) me escribía de madrugada, no sé si borracho”, comentó la modelo en conversación con un ‘urraco’ de Magaly Medina.

