¡Fuerte y claro! Sheyla Rojas decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina, donde reveló que dejó la casa de ‘Sir Winston’ por un ataque de celos, motivo por el que viajó a República Dominicana. Sin embargo, la conductora no se calló nada y dejó entrever que la razón de la reconciliación entre la parejita, sería por los lujos que le ofrece el mexicano a la modelo.

“O sea, ¿lo que tú encontraste solo fue una conversación donde él le decía ‘mi reina’ a alguien? ¿Te estás echando la culpa tú? Tú estás diciendo yo exageré, yo me encolericé, ¿o estás tratando de disculparlo para justificar que has regresado a la casa donde vivías con él?”, replicó la figura de ATV.

“De repente te da vergüenza contar qué es lo que viste realmente y que te afectó a tal punto de irte, y que no quieres perder esa casa maravillosa, los engreimientos que él te da, el estilo de vida que mantienes ahí, de repente eso par ti eso es más importante y estas pasando por alto la falta de respeto”, agregó.

En ese instante, la expareja de Pedro Moral dejó en claro que su enojo en su momento con Sir Winston no se debería a una falta de respeto y que fue su carácter lo que hizo grande una situación de celos.

“Yo sé lo que valgo, sé lo que entrego en la relación, yo no aguanto pulgas... Yo sé que si yo estoy soltera, hombres no me van a faltar y eso él lo sabe perfectamente. Yo estoy con él, muy aparte de los lujos, él me da tranquilidad y mucha paz, me da estabilidad”, afirmó Sheyla Rojas.

