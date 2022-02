¡Hizo de todo! Sheyla Rojas estuvo enlazada con el programa de Magaly Medina para revelar detales inéditos de su ruptura con Luis Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’. Y es que la conductora reveló que el mexicano no dudó en contactarse con Antonio Pavón y con su pareja Joi Sánchez, para obtener el perdón de la modelo.

“¿Cómo te convenció tu novio? ¿Qué hizo para que tú regresaras a su casa?”, le consultó la periodista a la exchica reality. “Hablaba con Antonio y Joi, porque sabe que con ellos hablo todos los días. Hablaba con mis hermanas. Yo lo tenía bloqueado”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Shey Shey’ confesó que el español y sus hermanas contribuyeron para que perdone el incidente con el mexicano Luis Miguel Galarza. “Ellos me decían: ‘Sheyla conversa con él, trata de darte cuenta’ (...) En su momento yo estaba molesta, no quería saber nada él, pero a veces no es para tanto”, agregó.

Por otra parte y luego de un ataque de celos, Sheyla Rojas comentó que ahora se ríe de la complicada situación que vivió con el mexicano, porque reconoce que lo que encontró en el celular “no fue nada explícito”.

“En las conversaciones, tampoco es que vi algo explícito (…) Después, pensándolo bien, para mí es un hombre que me da mucha tranquilidad, entonces él está conmigo, se preocupa mucho por mi hijo, por mi familia”, finalizó.

