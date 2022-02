La polémica modelo Angie Jibaja regresó a los escenarios y ahora se ‘recursea’ como animadora en varios conciertos en Lima provincia. Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaron a la ‘chica de los tatuajes’ en un night club en Trujillo y en un concierto de música chicha en La Molina.

La modelo ahora luce irreconocible y con algunos kilos de más, según informaron los ‘urracos’ de Magaly.

“Parece que la Jiabaja andaba con unas copas de más, aunque más nos llamó la atención fue verla con guata ‘barriga’”, se escucha en el informe.

En varios momentos del video, la modelo pierde el equilibrio y termina en el piso. Los asistentes del lugar la ayudan a ponerse de pie en más de una ocasión.

Pese a la dura caída, Angie Jibaja se reincorpora rápidamente y sigue bailando.

Angie Jibaja se defiende y responde a Jean Paul tras denuncia

La modelo Angie Jibaja no se quedó callada y espondió con todo a Jean Paul Santa María, quien la denunció por violencia psicológica contra él y contra sus hijos.

“¿Qué clase de justicia es esta? ¿Ahora quieren que me calle? ¿Qué tanto poder tiene Jean Paul? Porque estamos en un país de libre expresión, porque desde que sentenciaron a Jean Paul en el 2015, jamás, jamás, ni los llamó por teléfono en 8 años”, indicó en un primer momento.

Angie, también señalo que no tiene miedo a las consecuencias legales. “No tengo miedo, aunque me rompa el corazón quitándome a mis hijos, usándolos ahora y mandando a su Romina. (…) Solo quiero que protejan a mis hijos de ellos”, añadió.

Vale indicar que el 12° Juzgado de Familia – Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar decidió otorgar medidas de protección a favor de los dos menores.

