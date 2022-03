¡Fuerte y claro! Sheyla Rojas se encuentra en el ojo de la tormenta pública hace algunos días atrás, tras las innumerables críticas que viene recibiendo respecto a una cirugía que no le habría quedado bien en su rostro y que ha generado gran preocupación entre sus seguidores.

Y es que esta vez, la exchica reality estuvo como invitada especial en el programa “JB en ATV”, donde aprovechó la oportunidad para aclarar el caso de su mala operación y para confirmar que lo que le sucedió fue solo un tema de papada y no tiene nada que ver con el aumento de labios.

“Lo que pasa es que yo tengo un problema que me operé y no es el labio, ya yo lo aclaré varias veces. No es el labio, es el tema de la papada. Entonces, sí tuve un problema, tengo un problema, de hecho sigo en terapia”, comenzó diciendo la modelo.

“Por eso es que en verdad dije: ‘ya no más’. De hecho es complicado el tema de operaciones. No se puede tomar así no más”, agregó la popular ‘Shey Shey’.

Asimismo, la pareja del mexicano ‘Sir Winston’ aclaró que ya no quiere tocar más ese tema, ya que muy complicado para ella. “Yo ya lo estoy viviendo, lo estoy padeciendo y de hecho es un proceso (...) No fue un exceso. Lo mío es un tema de inmovilidad en la parte de la papada”, expresó.

