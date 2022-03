¿No le da las gracias a la “Foquita”? La salsera Yahaira Plasencia sorprendió a propios y extraños al responderle a quienes dicen que se hizo conocida gracias a su relación con el futbolista Jefferson Farfán.

En conversación con “Magacín 247″, la “Patrona” aseguró que hoy en día las personas valoran más su trabajo. Según Plasencia, ella logró ser reconocida en el mundo de la salsa por su esfuerzo y dedicación y no con ayuda de nadie.

“Creo que con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que yo puedo ganarme un nombre sola, tengo lo mío sola, que no necesito ni he necesitado de absolutamente de nadie para poder llegar a donde estoy”, dijo en un principio.

“Estoy tranquila y sigo trabajando porque no he logrado lo que he querido todavía, sigo luchando por eso y lo estoy haciendo sola”, agregó.

Yahaira Plasencia recuerda su pasado

En la entrevista, Yahaira Plasencia también recordó los trabajos que tuvo antes de convertirse en una referente de la salsa peruana.

Al recordar sus primeros trabajos, Yahaira contó que hizo de todo: “Yo trabajo desde muy chiquita, desde los 9, 10 años en shows infantiles, en circos…como que ya tengo ese afán de siempre estar chamba. He hecho de todo. En los circos, he pasado desde arreglar sillas hasta que me agarraron para bailar y poder cantar”.

