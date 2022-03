Jefferson Farfán está nuevamente en la mira. Ahora, el futbolista de la Selección Peruana se estaría involucrando con Olenka Mejía, excuñada de la salsera Yahaira Plasencia.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron al jugador saliendo con su camioneta de un edificio donde, horas antes, había compartido con la expareja de Jorge Plasencia.

“¿La excuñada de Yahaira y la ‘Foquita’ Farfán son más que amigos?”, se lee en la descripción del video que presentó el programa de espectáculos en sus redes sociales.

Asimismo, detallan una serie de coincidencias que indicaría que el jugador estuvo en la misma habitación que la joven. Según las fotos que difundieron ellos mismos en sus redes sociales, ambos estuvieron en el mismo cuarto (¿de hotel?) y en el mismo ascensor del edificio.

¿Cuándo terminó Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia?

Yahaira Plasencia confirmó el fin de su romance con Jefferson Farfán el 30 de octubre de 2020. “Somos personas mediáticas, damos que hablar, pero yo estoy soltera y tranquila, le deseo todo lo mejor”, indicó en una entrevista al programa “En boca de todos”.

¿Quién es Olenka Mejía?

Olenka Mejía es la excuñada de Yahaira Plasencia. Tuvo una relación sentimental con el hermano de la salsera, Jorge Plasencia, con quien tuvo un hijo en el 2017.

La pareja se separó en malos términos. En febrero de 2018, Mejía acusó al hermano de Yahaira Plasencia de no cumplir su responsabilidad como padre, ya que se negaba a ver al bebé de 9 meses y tampoco le pasaba dinero para su manutención.

“Salí embarazada, mi hijo nació y él no quiso hacerse responsable de mi hijo. No hizo ningún gasto, me dijo que no quería hacerse responsable porque él no estaba preparado para ser padre. No me dio ni un solo sol, nada. Tampoco fue a ver al bebé el día que nació. Incluso, no quiso firmar a mi hijo”, declaró en aquel entonces.

Por qué Olenka Mejía demanda a Yahaira Plasencia

En el 2018, Yahaira Plasencia puso en duda la paternidad de su hermano, al declarar que el hijo de Olenka Mejía era de otro hombre. “Es que si ella no le avisó a Jorge meses después de que estaba embarazada es porque no sabía si Jorge era el papá. El parto lo pagó otro chico”, dijo Yahaira durante una entrevista por llamada telefónica.

Olenka Mejía le ganó la demanda a la salsera por difamación agravada en el 2021. Además, el Décimo Segundo Juzgado Lima ordenó el pago de una reparación civil de 20 mil soles para reparar los daños causados.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas analizada por psicóloga