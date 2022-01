¡Fuerte y claro! Olenka Mejía no dudó en volver a arremeter contra Jorge ‘Yorch’ Plasencia por seguir sin cumplir con su rol de padre. Y es que la modelo decidió contestar algunas interrogantes de sus seguidores, quienes le consultaron sobre la demanda de alimentos que le interpuso al hermano de Yahaira Plasencia.

“Lo último que sé, es que no puede salir del país, le negaron viajar. El 2021 fue un año muy cargado emocionalmente para mi (...) Yo jamás pude imaginar que un padre podría actuar así, fui muy confiada y ahora veo las consecuencias, pero nada que no se pueda solucionar en esta vida. Jamás me rendí por otras cosas y menos por algo que es por mi hijo”, comenzó escribiendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, Olenka aseguró que pese a que Jorge ya estaría trabajando y generando ingresos, hasta ahora no le pasa ni un sol a su hijo. Incluso, hasta comentó que con sus abogados están pidiendo la tenencia completa del menor.

“Me han llamado de programas para preguntarme sobre eso (si Jorge ya está trabajando) y no he querido ahondar en este tema, porque creo que esta persona no tiene vergüenza a que lo mencionen por irresponsable y mal padre”, agregó.

“Creo que le perjudica a mi hijo tener su apellido, porque no le permite salir fuera del país a conocer otras culturas. Como mamá me indigna como puede haber papás así. Estamos pidiendo la tenencia, ya no queremos pensión, absolutamente nada”, expresó bastante indignada.

“Es un tema que se está llevando por la vía legal, a pesar que por mi lado he agotado las maneras de querer conciliar con él, el señor se opone a hacerlo, mi hijo no puede esperar nada de este ser... En vez de querer verlo, que ya son casi 5 meses, y ni siquiera una llamada o un par de medias para navidad”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO