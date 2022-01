¿Ya forma parte de su círculo? Natalie Vértiz confesó en ‘Estás en Todas’ toda la emoción que sintió al ver el partido de Perú vs. Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y es que lo que sorprendió, fue que la modelo confesó que había visto este encuentro en compañía de su esposo Yaco Eskenazi, sus amigos futbolistas y Rodrigo Cuba, quien ahora es pareja de su mejor amiga, Ale Venturo. “Nunca he visto a una persona tan pero tan concentrada y callada viendo el partido, no sabes qué seriedad el ‘Gato’ Cuba”, dijo la modelo entre risas. (Video: América TV)