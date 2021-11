Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, se pronunció luego de que la salsera sacara un comunicado indicando que para diciembre habrá pagado más del 40% de la indemnización establecido por las autoridades a su favor.

La joven afiló su puntería contra Yahaira Plasencia y le cuestionó la demora al momento de cumplir con su obligación. “Usted se excusa en que su rubro aún está activándose. Ud no se cree suficientemente capaz de conseguir otro trabajo? Lo que persive de sus regalías? De dónde viaja tanto? Y en el programa que está actualmente no le pagan? NO NOS ENGAÑEMOS!”.

Olenka Mejía le recordó que solo le había depositado la suma de S/ 150 y que no permitirá que la humille. “Le vuelvo a repetir, jamás me dejaré humillar ante nadie y menos por ud y su familia. Haré respetar mi derecho y la justicia llegaré hasta las últimas consecuencias”.

Incluso le envió un consejo a la salsera. “Como abogada le aconsejo que pague y cumpla las reglas de conducta, que mande a su abogado a leer el expediente y usted lea un poco más”.

Yahaira se compromete a pagar

Mediante un comunicado, Yahaira Plasencia indicó que a la fecha sí viene cumpliendo con su obligación, por lo que pronto se regularizaría esta situación.

A la fecha vengo cumpliendo mi obligación, ascendente a S/ 4,800, monto abonado a través de los depósitos judiciales”. En ese sentido, aseguró que para el mes de diciembre ya habría abonado más del 40% de la deuda.

De esta manera, Yahaira Plasencia se comprometió con cumplir con la totalidad de su obligación antes que concluya el primer semestre del 2022.

