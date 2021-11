Cassandra Sánchez de la Madrid viene experimentando las primeras horas como mamita primeriza y resaltó el gran apoyo que recibe del padre de su hijo y novio, el cantante Deyvis Orosco.

La hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de la Madrid, resaltó que es un trabajo de dos y eso es lo que estarían haciendo con Deyvis Orosco.

“Una frase que me va a marcar el resto de mi vida pero sobre todo que me sigue demostrando el gran hombre que eres. Baby Milan come cada dos horas y por ello he estado descansado poquito, mas que nada por ser mami primeriza y querer que todo este perfecto para él”, escribió Cassandra.

Seguidamente contó lo que le dijo el cantante al verla agobiada. “Hoy @deyvisorosco me miro y me dijo “Amor, es trabajo de dos, descansa mientras yo lo cuido.” No me imagino compartiendo mi vida y esta experiencia con nadie mas. Eres un hombre increíble, te amo”.

Deyvis Orosco presenta a su hijo

El cantante sorprendió a propios y extraños al mostrar a su hijo por primera vez en televisión nacional.

Todo quedó al descubierto durante la última edición de “América Hoy”, cuando el cumbiambero se enlazó con el programa y emocionó a todos al dar detalles del nacimiento de su primogénito.

