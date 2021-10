Olenka Mejía denunció a Jorge Plasencia por no querer devolverle a su pequeño hijo hace más de dos semanas. Y es que la excuñada de Yahaira, tuvo que ir a hasta la comisaría de San Borja para pedir ayuda policial y poder ver a su primogénito.

“Lo único que quiero es ver a mi hijo y estar con él, nada más. No pensé que él iba a tomar la decisión de hacerme esto. Lo último que me ha dicho es que no me va a devolver a mi hijo porque no tiene para pasarme la mensualidad y quiere que yo vaya a visitar a mi hijo”, comenzó diciendo entre lágrimas la joven madre.

En ese sentido, Olenka se dirigió a la casa de Jorge junto a un patrullero para poder llevarse a su hijo. En las imágenes captadas por las cámaras de Magaly Medina, se logra ver al papá y mamá de Jorge, así como a la popular ‘Reina del toto’ asomándose por la ventana mientras la joven madre se encontraba en el primer piso a la espera de su hijito.

“Mi hijo me dice que está bien, que me extraña, que quiere ir a mi casa y yo le digo que en unos días, pero ahora yo ya no sé”, agregó Olenka bastante conmocionada.

Recordemos que Olenka Mejía y Jorge Plasencia se encuentran actualmente en un conflicto legal por alimentos, debido a que el hermano de la salsera no le estaría pasando la pensión completa a su hijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO