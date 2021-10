La expareja de Jorge ‘Yorch’ Plasencia, Olenka Mejía, advirtió que esta semana el Poder Judicial podría decidir la prisión efectiva para Yahaira Plasencia, quien hasta ahora no paga los 20 mil soles que ordenó la justicia por concepto de reparación civil.

Como se recuerda, en el mes de junio, el Poder Judicial falló a favor de Olenka Mejía en la demanda que puso hace 4 años contra la salsera por el delito contra el honor y difamación agravada, tras poner en cuestionamiento la paternidad del hijo de la denunciante.

“El poder judicial va a decidir esta semana su pena efectiva. Le ha mandado a ella dos comunicados exigiéndole que se ponga a orden con las reglas de conducta y que también pague la indemnización (...) mi abogado me informó que todos los meses que salió del país, ella no habría pedido permiso y tampoco ha ido a firmar todos los meses”, comentó Olenka al programa ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

Al parecer, Yahaira haciendo caso omiso a la sentencia, pues ha salido varias veces del Perú en los últimos meses para promover su carrera como cantante.

Recordemos que el juez también ordenó a la ‘reina del totó’ a seguir ciertas reglas, como no salir del país sin previo aviso, no ausentarse de la localidad donde reside, comparecer mensual y personalmente a la oficina de Control Biométrico de la Corte Superior de Justicia de Lima.

“Ella no debe tomarlo tan ligeramente, es que no sabe del tema, no ha tenido estudios secundarios (...) Pero puede hacer un dúo con Abencia Meza (en la cárcel.) Ella jamás debió minimizarme”, sostuvo la expareja de Jorge Plasecia.

Yahaira Plasencia responde a Olenka

Yahaira Plasencia fue consultada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. “Cosas que tenga que ver con lo legal, mis abogados lo ven”; comentó la ‘reina del totó’.

Olenka Mejía sobre Yahaira Plasencia

