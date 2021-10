Aunque parecía ser una de las parejas más estables del medio, el matrimonio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llegó a su fin, así lo dio a conocer en sus redes sociales la conductora de “América Hoy”, luego de que el programa “Magaly TV La Firme” la ampayó junto a su bailarín de “Reinas del show” en una situación cariñosa dentro de su camioneta.

“Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de setiembre, Rodrigo y yo decidimos finalizar nuestra relación sentimental; sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos, somos y seremos siempre muy buenos amigos”, escribió la ex chica reality para calmar los ánimos de quienes la acusaban de haberle sido infiel a su esposo.

Pese al comunicado, donde aclaró su situación sentimental con el padre de su hija, muchos la calificaron de mentirosa, toda vez que el 1 de octubre se dedicaba mensajes cariñosos con su aún pareja tras haber subido una foto. Lo mismo ocurrió días después, donde el popular ‘Gato’ aparece en un video regalándole rosas.

Debido a todo el revuelo que ha generado la noticia del término de este romance, te damos a conocer cómo se inició su historia de amor hasta su ocaso.

Melissa Paredes y su esposo se lucían muy enamorados en sus redes sociales (Foto: Rodrigo Cuba / Instagram)

LA HISTORIA DE AMOR DE MELISSA PAREDES Y RODRIGO CUBA

A continuación, todos los detalles del amor que surgió entre la conductora televisiva y el futbolista peruano.

AMOR A PRIMERA VISTA

Todo marchaba bien en la vida de Rodrigo Cuba hasta que vio por primera vez a Melissa Paredes el día que iba a renunciar a su corona de “Miss Perú 2013″ tras el escándalo que se desató por haber posado en lencería.

“El hotel donde ella iba a dar la conferencia de prensa para devolver la corona, era el mismo donde yo concentraba con mi equipo. Justo cuando ella llegaba, yo la vi y me quedé pensando quién será. Era hermosa y luego la volví a ver en la tele y dije es ella. Era una persona pública y me quedé enganchado con los programas de tele donde aparecía”, contó ‘El Gato’ tras quedar flechado, algo que se convirtió en una especie de amor platónico.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Pero la suerte le sonrió al deportista, pues al poco tiempo pudo conocer a su mujer que le robaba el sueño en Chiclayo. Fue en esta ciudad que él se animó a hablarle y tras sostener un diálogo, intercambiaron números.

La química entre ambos surgió y las pláticas se hacían cada vez más amenas, de pronto se dieron cuenta de que sentían algo más que una simple amistad.

Desde que inició el romance del futbolista con Melissa Paredes disfrutaban de su amor por todo lado. Aquí una foto disfrutando un día caluroso (Foto: Rodrigo Cuba / Instagram)

EL ‘GATO’ LE PIDE QUE SEA SU NOVIA

Como estaba convencido de que había encontrado a la mujer de su vida, Rodrigo Cuba preparó una sorpresa con pétalos de flores para la modelo y le pidió que se convierta en su pareja.

Aunque al inicio su relación estaba alejada del ojo público, tras ser ampayados salieron a formalizar su romance. A los seis meses, decidieron convivir.

MELISSA PAREDES TAMBIÉN LE MOSTRABA TODO SU AMOR

La conductora de televisión contó que le mostró su cariño a su pareja cuando ni bien iniciaron su romance. “Hice una locura de amor a mi ‘Gatito’. Me acuerdo cuando él se fue a jugar un día a provincia, llamé a mi suegrita, él vivía todavía con su mamá, y le dije: ‘Estoy yendo para su casa’. Y me dijo: ‘Sí, claro’. Me aparecí con globos y mi suegra ayudándome a colgarlos”.

“Teníamos apenas dos meses [como enamorados], enamoradísima, templada. Le pareció lindo, le encantó”, contó.

Ambos celebraban su amor en todo momento. Aquí los dos brindando (Foto: Rodrigo Cuba / Instagram)

LA RELACIÓN NO ERA BIEN VISTA POR EL PADRE DEL ‘GATO’ CUBA

Desde que inició el romance entre la modelo y el futbolista, el padre del ‘Gato’, Jorge Cuba, nunca vio con buenos ojos esta relación debido a la humilde procedencia de la familia de Melissa Paredes, ya que él esperaba que su primogénito estuviera y se case con una mujer “de apellido”.

“Él casi se muere cuando su hijo le dijo que se casaba con esta chica [Melissa Paredes]. Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. Esta chica es de Ventanilla y su familia es de ‘cholitos’. No le gustaba por lo que era vedette, bailarina. Eso me contaba Jessica porque yo no hablo con él”, dio a conocer Zaida Tejada, hermana de Jessica Tejada, expareja de Jorge Cuba.

SE CASARON

Al año de haber iniciado el romance se casaron por civil el 11 de noviembre de 2016 y al mes siguiente, el 22 de diciembre de 2016 se realizó un matrimonio simbólico en la playa. Al ser cuestionada por lo poco de relación que tenían para dar el siguiente paso, ella dijo: “No depende del tiempo, sino del amor que se tengan el uno con el otro”.

A la boda asistieron 200 invitados y para sellar su unión, en la fiesta bailaron una coreografía especial de uno de los temas de la banda sonora de la cinta “Crepúsculo”.

El día de la boda de Melissa Paredes con el futbolista, la cual se celebró en la playa (Foto: Rodrigo Cuba / Instagram)

SE CONVIERTEN EN PADRES

En octubre de 2017, Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba se convirtieron en padres. “Llegó el amor de mi vida, mi razón de ser, la pequeña Mía Cuba Paredes. Indescriptible lo que uno llega a sentir al ver nacer a tu ser más amado. Te amo mi reina hermosa, Melissa Paredes, vas a ser la mejor madre de todas”, escribió el futbolista en una foto en la sala de parto junto a su esposa y su recién nacida.

“Nació el amor de mi vida, es indescriptible la emoción y el amor tan grande que siento. Gracias Dios por ser tan bueno con nosotros. Te amo, mi Mía hermosa, te amo con todo mi ser. Somos los papás más felices del universo”, publicó la ex chica reality.

‘GATO’ CUBA SE FUE A JUGAR A MÉXICO

A inicios de 2020, Rodrigo Cuba se fue a jugar por un equipo mexicano, por lo que se separó temporalmente de Melissa Paredes, quien le dedicó una emotiva publicación de despedida.

“Te extrañaré mi cielo, pero a romperla en México. A darle con todo en ‘Club Atlético Zacatepec’”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto dándole un beso a su esposo cuando estaban de vacaciones en Estados Unidos. Pese a la distancia, el amor seguía fluyendo entre ellos.

Melissa Paredes y su esposo con la ecografía de su hija Mía (Foto: Rodrigo Cuba / Instagram)

AMPAY A MELISSA PAREDES

El programa de “Magaly TV La Firme” emitió un ampay donde se ve a Melissa Paredes en una situación cariñosa con su bailarín de “Reinas del show” Anthony Aranda dentro su camioneta. Tras ello, la conductora televisiva emitió un comunicado señalando que estaba separada desde la última semana de septiembre de su esposo.

El comunicado despertó todo tipo de reacciones, pero varios no le creyeron y aseguraron que ella le había sido infiel.

¿MELISSA PAREDES LE FUE INFIEL AL ‘GATO’ CUBA?

El cuestionamiento de los usuarios de redes sociales fue porque no creen en lo escrito por Paredes, quien dijo que en septiembre terminó con su esposo, esto luego de revisar las publicaciones de ambos personajes.

Y es que el 5 de octubre de 2021, Melissa Paredes compartió en TikTok un video y mientras bailaba aparece el ‘Gato’ Cuba con un ramo de rosas para ella, algo que la sorprendió. Días antes, el 1 de octubre, la ex chica reality subió una imagen y su esposo le escribió: “Estás fuerte mi amor”, a lo que ella respondió: “Jajajaja te pasaste! Una inspiracional y tú…”, pero tras comunicar que ya no estaba con su esposo, desactivó los comentarios. Incluso, el 19 de octubre, le dio like a una foto del futbolista.

El 'Gato' Cuba regalándole rosas a su esposa el 5 de octubre de 2021 (Foto: Melissa Paredes / TikTok)

Los mensajes tiernos que se mandaron la conductora y su esposo el 1 de octubre de 2021 (Foto: Melissa Paredes / Instagram)

Imagen del 19 de octubre a la que la da like Melissa Paredes (Foto: Rodrigo Cuba / Instagram)

RODRIGO CUBA SE PRONUNCIA

El futbolista y aún esposo de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para emitir un comunicado en el que dejó en claro que recién hoy 20 de octubre se enteró que la madre de su hija había decidido ponerle fin a su relación.

“Este será el primer y único comunicado que haré por el amor y respeto que le tengo a mi hija y a mi familia. El día de hoy he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación. Solo puedo decirle que la he amado, respetado y procurado como es y fue mi compromiso de vida al unirnos en matrimonio. Los detalles de nuestra separación solo podrán pedírselo a mi aún esposa, por respeto a mi hija prefiero guardar silencio y ser un espectador”, escribió.

Además, el deportista dejó un mensaje a Mía. “A mi hija quiero decirle que siempre serás lo mejor que la vida me dio, mi motivo de vida, mi motor de esfuerzo, en la vida no hay arrepentimientos, hay aprendizajes y este camino quiero hacerlo tomado de tu mano”, escribió.