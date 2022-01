El actor cubano William Levy sorprendió a propios y extraños al anunciar su separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez luego de 19 años juntos.

A través de Instagram Stories, el protagonista de “Café, con aroma de mujer”, publicó un comunicado donde explicó que decidieron separarse, pero continuarán siendo una familia.

“Queremos dejarles saber ue después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, informó William Levy.

Este mensaje duró unos breves minutos publicado, pues luego fue eliminado por el actor. William Levy, sin embargo, escribió otro mensaje dejando en claro que la decisión es definitiva.

“I’m ready for the new chapter in my life (Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida)”, se lee en la segunda imagen publicada por el actor cubano.

Cabe resaltar que William Levy no está casado con Elizabeth Gutiérrez, pero son pareja desde hace 19 años, aunque su relación ha estado envuelta en escándalos de presunta infidelidad por parte de Levy. La pareja tiene dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra.

