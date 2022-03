La aparición de Sheyla Rojas en ‘América Hoy’ sigue dando qué hablar y era inevitable que Magaly Medina se atreva a criticar a la ‘leona loca’ y fue así como luego de intentar descifrar lo que le había pasado en realidad a la ex de Antonio Pavón, le dio un consejo.

“La han deformado y encima ella dice que se ha hecho una pequeña lipo cuando no necesitaba, porque no le cuelga nada”, fue así como Magaly Medina criticó que Sheyla Rojas se haga arreglitos que no necesita.

Además, la ‘urraca’ dejó entrever que los retoquitos de Sheyla serían canjes y que no debería estar aceptando todos, ya que hay que investigar primero al profesional antes de aceptar que hagan algo con su cuerpo.

Finalmente y luego de recalcar en repetidas ocasiones que habían deformado el rostro de Sheyla Rojas y que está llevando terapia para poder mover bien la cara, la ‘urraca’ le aconsejó demandar a las personas que la habían dejado así.

