La modelo sorprendió al brasileño al escoger ser parte de los ‘Guerreros’ y no de los ‘Combatientes’, esto produjo la indignación de Rafael, quien le reclamó por haber comenzado en ‘Combate’ y ahora quiere ser ‘Guerrera’, pero Ducelia no se quedó callada y le recordó que él se fue a otros canales por “conveniencia” y que es un “mercenario”, ante esto, Rafael no tuvo más qué decir y Johanna intentó calmar las aguas. | VIDEO: América TV