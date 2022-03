La “Patrona” Yahaira Plasencia recordó los trabajos que tuvo antes de convertirse en una referente de la salsa peruana. En conversación con “Magacín 27, la “reina del totó” contó detalles desconocidos de su vida personal.

Como se sabe, la interprete de “Y le dije no” y “Cobarde” siempre quiso ser artista, pero su carrera no empezó con micrófono en mano sino como bailarina. Su talento la llevó a formar parte del elenco de baile de Maricelo Effio.

Al recordar sus primeros trabajos, Yahaira contó que hizo de todo: “Yo trabajo desde muy chiquita, desde los 9, 10 años en shows infantiles, en circos…como que ya tengo ese afán de siempre estar chamba. He hecho de todo. En los circos, he pasado desde arreglar sillas hasta que me agarraron para bailar y poder cantar”.

Yahaira niega ser una persona soberbia

Por otro lado, Yahaira Plasencia también se pronunció sobre las críticas que recibe en redes sociales y respondió a quienes la tildan de soberbia.

“Yo no tengo dos personalidades, tengo una sola. La que ves en televisión, la que sale a la calle, que va a comer, que va a jugar con sus amigos, que va a una discoteca, tal cual. Yo soy una persona que no puedo disimular cuando algo me incomoda. Y bueno, soy un ser humano, no soy un robot”, declaró para referido medio.

“Yo creo que si en algún momento me han visto como que malhumorada o de muy fuerte carácter, es porque yo puse muchas barreras por todas las cosas que me pasaron. Trataba de ponerme un caparazón ahí para que nadie se me acerque”, agregó.

