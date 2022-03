Sheyla Rojas está de paso en en Perú y recibió la invitación del cómico Jorge Benavides para que asista a su programa cómico ‘JB en ATV’. La modelo compartió un fotografía con el actor en sus redes sociales tras grabar el sketch que será emitido este sábado a las 8:30 de la noche.

“Me divertí muchísimo con ustedes”, escribió Sheyla en una historia de Instagram tras su participación en el programa cómico.

Aunque la popular ‘Shey Shey’ se divirtió con Jorge Benavides, no pudo reírse como quería. La modelo fue captada tapándose la boca cuando le hacía bromas, a fin de no dejar en evidencia la parálisis que le quedó en el labio tras su último retoquito.

Magaly Medina mostró las imágenes de cómo Sheyla evita que le vean la boca.

“Miren las tomas de mi camarógrafo, se nota que ella tiene el labio chueco, le ha deformado el labio esa parálisis, ella cuando se ríe, intenta taparse, hacer expresiones con su boca para que no se pueda notar tanto, pero sí el labio se le va a un lado, se tapa la boca cuando se ríe, intenta que no la vean, pero sí hay una deformidad allí”, sostuvo.

“Quien la he hecho eso la ha dejado deformada, por más que ha ido a otros doctores para que le bajen el nivel (de hinchazón)”, agregó la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’.

Asimismo, la ‘Urraca’ arremetió contra el médico que le hizo eso a Sheyla: “ella en su búsqueda de la perfección se hizo una intervención pequeña, pero algo pasó... es una mujer joven, de 32 años, y no debería tener esa cara con esos dobleces... Los médicos tienen que tener un sentido ético y decirle a la paciente, eso no va, eso no puede ser”.

