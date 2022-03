El capitán de los combatientes, Rafael Cardozo se siente orgulloso de haber elegido a Luciana Fuster, enamorada de Patricio Parodi, para que sea combatiente en la nueva temporada de ‘EEG 10 años’.

Durante su programa radial en la emisora ‘Onda cero’, el combatiente explicó por qué la eligió y criticó que Patricio Parodi le haya dejado ganar para no decidir entre la cantante y su enamorada, tal como lo denunció en la última edición de ‘Esto es guerra’.

“Las personas prefieren escuchar una mentira dulce que una dolorosa verdad, porque mucha gente en televisión habla mentiras porque quiere quedar bien con todos y Rafael Cardozo por siempre decir la verdad queda mal... Yo podía decir que linda la competencia, pero nos estaba dejando ganar. El capitán no puede armar el equipo para que pierda”, señaló Rafael Cardozo.

“No sabía si escoger entre Luciana Fuster, su actual pareja, o Micheille Soifer, una icónica de este programa y el equipo está capitanenado... Me tiene que agradecer que mi equipo ganó y tuve que escoger yo. Le dije: ‘yo no soy cobarde como tú yo sí voy a escoger’. Y escogí a Lucianita Fuster y le quité a su enamorada de su equipo”, agregó el combatiente brasileño.

Las que sí estuvieron muy felices fueron las hermanas Loza, luego de que Melissa pasara a los guerreros, todos se preguntaban a qué equipo pasaría su hermana Tepha. Ambas estaban muy nerviosas, hasta que anunciaron que la joven pasaba a los guerreros. Las hermanas explotaron de emoción y se abrazaron de felicidad.

Rafael Cardozo separó a Luciana y Patricio

