En una conversación con Alicia Díaz, la mamá de Juan Víctor Sánchez, la madre de Andrea San Martín admitió que la ‘ojiverde’ le prohibió ver a las niñas. De esta forma, se demostraría un patrón que la influencer no solo ha aplicado con Juan Víctor, sino también con Sebastián Lizarzaburu y su familia.

La madre de Juan Víctor Sánchez se cansó de las injusticias contra su hijo y pudió una conversación que tuvo con Dora Pilares, la madre de Andrea San Martín, tras el nacimiento de su nieta Lara.

En la conversación se demuestra que, aparentemente, Andrea San Martín prohibió que su madre y sus hermanos se acerquen a sus hijas, lo que tenía muy afectados a los familiares de la ‘ojiverde’. Esta es la conversación entre las abuelas:

Alicia Díaz: Yo también voy a orar por ustedes.

Dora Pilares: Tengo 4 hijos criados de la misma forma, pero aquí (con Andrea) no sé qué pasó, a quién le di más y apoyé más, no hay día que no rece para que Dios la ilumine por bien de mis tesoros (nietas). Gracias y seguiré adelante por mis tres hijos que igualmente sufren mucho.

Alicia Díaz: Yo desde que la vi en la televisión vi una niña que el día que murió su padre, sentí que esa niña también estaba muerta en vida. Ten paciencia, no te des por vencida.

Dora Pilares: No reina, siempre fue rebelde y luchamos por ello, pero siempre estuvimos a su lado y siempre sobre llevamos. Pero negarnos a mis bebés, eso es demasiado. Somos su sangre y siempre la apoyé más que nadie y ahora se rodea de gente que moralmente no son buenos y los mejores ejemplos. En fin, hay un Dios.

