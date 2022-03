¡Sin pelos en la lengua! Kurt Villavicencio, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Metiche’, no se calló nada y se refirió a los preparativos de matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora. Y es que el conductor de “D’ Mañana” confesó que no cree que dicha boda se llega a dar.

“Envidioso, envidioso, la que sí se va a casar es la Tili”, le dijo iniciando Karla Tarazona, quien no apoya a su compañero de trabajo con los comentarios negativos hacia la exmodelo.

“Vamos a ver, a mí me gusta decir siempre el tiempo dirá, porque en varias cosas he ligado, Paula Arias terminó la relación, nada de matrimonio, Christian Domínguez hasta el momento no le dan el divorcio, nada de matrimonio...”, dijo Kurt entre risas.

En ese sentido, Adriana Quevedo y Karla Tarazona no dudaron en ‘trolear’ en vivo a Metiche, e incluso hasta bromearon con un presunto regalo que le daría a Tilsa Lozano.

“Si se casa, Metiche le va a regalar algo de más de mil soles a la Tili”, lo retó Adriana. “Si Tilsa Lozano se casa este año, ¿Le das el regalo de mil soles so o no?” agregó Karla. “Ok, de novecientos noventa y nueve soles”, respondió Metiche.

Cabe señalar, que Tilsa Lozano reveló que desde hace unos meses viene comiendo sano y hace mucho ejercicio para quedar regia para su matrimonio con el luchador, que ya tiene fecha y lugar.

