La actriz y youtuber Kiara Trigoso se pronunció por las recientes declaraciones de Luciana Fuster, quien resultó ‘afectada’ por un video donde las hermanas de Patricio Parodi evidencian su desprecio hacia ella.

La integrante de ‘Esto Es Guerra’ incluso arremetió contra Kiara Trigoso y reveló que una de las hermas de Patricio Parodi le dijo que la entrevista en el canal de YouTube “A LA JODA” se grabó antes del 2022.

“Se me acerca la hermana a decirme ‘oye, no hay nada en contra de ti’, me dijo que ellas habían grabado la entrevista incluso antes de que empiece el 2022, entonces yo no sé quién la subió, con qué intención la haya subido ahorita, pero no pasa nada”, comentó Luciana Fuster.

El programa ‘Amor y Fuego’ conversó con Kiara, quien desmintió a Luciana: “Yo lo grabé el 2 de febrero (del 2022)”.

Además, explicó por qué borró el video de su canal de Youtube: “ellas (las hermanas de Patricio Parodi) me dijeron que les estaba llegando muchos comentarios de hates (odiadores)”.

“Hay personas que son más sensibles y lo supe entender. Jamás hubo mala intención, espero que sepan comprender”; agregó en una historia de Instagram.

Cabe indicar que el video donde las hermanas de ‘Pato’ ningunean a Luciana desapareció a las pocas horas por el revuelo que causó.

“¿Se han alejado un poco?”, preguntó el reportero del programa de espectáculos, a lo que ella respondió: “esta amistad viene desde que tengo 3 años y por una tontería como un video jamás se acabaría”.

