No la extrañan. La familia del ‘Gato’ Cuba se ha encargado desde el primer día de demostrar que Melissa Paredes no les hacía falta, es por ello que mientras duró el matrimonio entre ambos jóvenes, las malas caras no faltaron entre Jorge Cuba y su exnuera.

Alessia consiguió en pocos meses lo que Melissa Paredes no logró en casi cinco años de matrimonio y eso es la aprobación del papá del ‘Gato’ Cuba, quien es ex viceministro de comunicaciones y siempre dejó en claro que Melissa no era santa de su devoción.

Imagen captura de Jorge Cuba

Quien sí parece agradarle al economista, es Ale Venturo, con quien Jorge publicó una foto, recordándole que la apoyará siempre, entre sonrisas y abrazos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Claudia Serpa y sus recuerdos del colegio