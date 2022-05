Mario Irivarren rompió su silencio y se presentó en el programa “Amor y Fuego” para defenderse de las acusaciones que realizó Vania Bludau en su contra sobre presuntos maltratos físicos y psicológicos.

Y es que el exchico reality comenzó su declaración asegurando que esta situación mediática lo perjudicará irreparablemente, pues no se considera un “maltratador de mujeres”.

“Quiero poner un punto final a todo esto, quiero vivir tranquilo aunque quise evitarlo a toda costa. No hay forma de salir bien parado de una situación como esta, creo que me va a causar un daño irreparable que no me merezco, porque no soy una mala persona, porque no soy un tipo agresivo, no soy un maltratador como me escribe la gente”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el influencer no negó que tenga situaciones toscas, pues aceptó que tiene un problema con el control de sus emociones, principalmente con la ira.

“Soy una buena persona, que tengo un pequeño gran problema, porque mi carácter se manifiesta en situaciones muy aisladas, pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos. Tengo un problema con la ira, me estreso, me molesto y reacciono. No lo minimizo, no está bien y no lo justifico”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO