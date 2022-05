Él último programa de ‘Hablando Huevadas’ tuvo un poco de todo y Ricardo Mendoza decidió comenzar con el tema de la “tesis plagiada” de Pedro Castillo, por la misma que decidió criticarlo, sin esperar que Jorge Luna lo defienda al no estar conforme con las críticas.

Ricardo Mendoza comenzó señalando que las fuentes que usó Pedro en su tesis, no eran las adecuadas: “Su fuente es Wikipedia y mi causa ha puesto control c (copiar) y control v (pegar).

Luego de unos segundos, fue interrumpido por Jorge Luna, quien señaló que hay mil motivos por juzgarlo, pero algo que “todos hemos hecho”, no debería ser uno: “Júzgalo por lo que quieras, porque es un hu... que no sabe dónde está parado , no sabe tomar decisiones, pero no por copiar su tesis, todos lo hemos hecho”.

Ricardo intentó defender su punto, señalando que es el presidente quien lo hizo, pero Jorge le recordó que Pedro nunca quiso ser presidente y que cuando plagio su tesis no pensaba en serlo: “Es un presidente que nunca quiso ser presidente, él estaba marchando para que le suban el sueldo a los profesores, vino un hu... y le dijo, ven, tú tienes toda la pinta de que vas a ser un presidente de p..., la gente botará por empatía por ti”.

