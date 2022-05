Valery Revello, la aún esposa de Sergio Peña, reveló en Instagram Stories que su hija no tiene ropa en Perú, ya que dejaron todas sus cosas en Miami. Aparentemente, no esperaban quedarse en Lima por mucho tiempo, pues la influencer comentó que su vida se quedó en Países Bajos, donde vivían con el seleccionado nacional antes que él se traslade a Suecia: “Les quería preguntar si querían que les enseñe la ropa que le compré hoy a Vitto, como no tiene ropa porque solo trajimos una maleta para dos semanas que supuestamente veníamos, dejamos en Miami las otras tres y, bueno, toda nuestra vida está en Holanda, así que igual me toca comprarle mucha ropa a la gorda”, señaló. Además, Valery Revello pidió que la acompañen a Miami: “Alguien que me acompañe a recoger mis cosas de Miami?”, preguntó a sus seguidores. Fuente: Instagram @valeryrevello