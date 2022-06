La aún esposa de Sergio Peña, Valery Revello, reveló que se está mudando con su hija Vittoria y se encuentra en búsqueda de un departamento. Sin embargo, sorprendió al afirmar que el plan inicial era que vivan en Miami, Estados Unidos.

“Les cuento que hace aprox un mes estoy buscando departamento y la verdad es que es súper difícil de encontrar, un departamento en alquiler porque Vittoria y yo nos vamos a mudar”, contó la influencer en Instagram Stories.

“Es bien difícil, estoy todavía buscando lugar, opciones y la verdad que es un poco complicado, pero bueno, ahí vamos. Voy a empezar desde cero, en realidad, literal sillones nuevos, camas nuevas, lavadora, cocina, todo nuevo, y la verdad que sí me emociona bastante porque de hecho son nuevos comienzos, nuevos aires”, manifestó.

Valery Revello señaló que lo más importante es que su hija esté cómoda: “Quiero dejarlo bonito, cómodo y que Vittoria se sienta súper acogida, eso es lo más importante”.

En ese sentido, Valery Revello explicó que su plan era vivir en Miami con su hija, y que todo este tiempo ha esperado en casas de sus familiares, pero finalmente vivirá en Lima: “Todo este tiempo he estado en la casa de mi nona, mi nona está un poco triste creo, creo, de repente está feliz, pero bueno, todos estos meses he estado en la casa de mi nona, en la casa de mi tía en Miami porque se supone que iba a buscar una casa en Miami, pero al final voy a tener que buscarla acá, y nada, he estado con mi familia todo el tiempo, pero ya me toca, así que nada, a mudarse, por favor deséenme suerte con esto porque es bien difícil”.

“Va a ser increíble cuando llegue el momento que tenga que escoger todo”, dijo muy emocionada; además, contó que visitó otro posible lugar para vivir: “Sí me gustó el departamento, pero está como que un poco, o sea, no caro, pero está en el máximo de mi presupuesto, entonces vamos a ver”.

Fuente: Instagram @valeryrevello

